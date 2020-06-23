Hatay'da üretip yurt dışına "faydalı böcek" satıyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hatay'da üretip yurt dışına "faydalı böcek" satıyorlar

Hatay'da iki ortak tarafından kurulan bir tesiste üretilen faydalı böcekler, narenciye, süs bitkileri ve seralarda zarar veren haşereye karşı kullanılmak üzere yurt dışına pazarlanıyor.

Hatay'da üretip yurt dışına
23.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:26

Hatay'da iki ortak tarafından kurulan bir tesiste üretilen faydalı böcekler, narenciye, süs bitkileri ve seralarda zarar veren haşereye karşı kullanılmak üzere yurt dışına pazarlanıyor.

Halil Demirbaş ve Lerzan Bakırcıoğlu Erkılıç, birlikte çalıştıkları Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsünden emekli olduktan sonra biyolojik mücadelede önemli rol oynayan faydalı böcek üretmeye karar verdiler.

Erzin ilçesinde 2004 yılında kurdukları tesiste üretim için kolları sıvayan Demirbaş ve Erkılıç, çiftçilerden artan talep üzerine her geçen yıl "faydalı böcek" üretim kapasitesini arttırdılar.

"Biyoavcı" ve "Biyoarı" isimli iki türden yılda 70 milyon faydalı böcek üreten ortaklar, bunun 1 milyon 800 binini Belçika ile İsrail başta olmak üzere 7 ülkeye satıyorlar.

Türkiye'deki narenciye bahçeleri, seralar ve süs bitkilerinde kullanılmak üzere iç piyasaya yılda 21 milyon 200 bin faydalı böcek satan Demirbaş ve Erkılıç, geri kalan 43 milyon böceği ise stok olarak bekletiyor.

Hem yurt içi hem de yurt dışına faydalı böcek satıyorlar

Tesis ortaklarından Halil Demirbaş, AA muhabirine, emekli olduktan sonra bu işi yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Kurdukları tesiste yaklaşık 16 yıldır üretim gerçekleştirdiklerini dile getiren Demirbaş, "Biyoavcı" isimli böcekten yılda 25 milyon, "Biyoarı" isimli böcekten de 45 milyon üretim yaptıklarını belirtti.

Bunların özellikle narenciyede "unlubit" üretiminin biyolojik mücadelesinde kullanıldığına değinen Demirbaş, şöyle devam etti:

"Ayrıca narda, bağda ve süs bitkilerinde de kullanılabiliyor. Kapasite ve talepler artınca yurt dışına da ihraç etmeye başladık. Yıllık 1 milyon 200 bin Biyoavcı isimli böceğin ihracatını yapıyoruz. En çok talebi Belçika'dan alıyoruz. Yılın her haftası bizden böcek talep ediyorlar. Tabi ki bunların yanı sıra Güney Afrika ve Kanada gibi birçok ülkeye de gönderiyoruz."

Böcekler yurt dışına köpük kutularda uçakla gönderiliyor

Tesisin dört bölümden oluştuğunu ve üretimi gerçekleşen böceklerin köpük kutularda yurt dışına uçakla gönderildiğini anlatan Demirbaş, üretim ve paketlemenin aynı binada yapıldığını söyledi.

Üretimde yılda yaklaşık 300 ton patates kullandığını aktaran Demirbaş, 50 bin liralık bir böceğin yaklaşık 10 bin lira transfer maliyeti olduğunu belirtti.

Demirbaş, narenciyede çözümün faydalı böceklerden geçtiğinin altını çizdi.

"Uzun yıllardır kullanan çiftçilerimiz var"

Tesisin bir diğer ortağı Lerzan Bakırcıoğlu Erkılıç da faydalı böcek kullanan çiftçilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Tesisi kurduklarında en büyük desteği de çiftçilerden gördüklerini anlatan Erkılıç, "Uzun yıllardır kullanan çiftçilerimiz var. Zaten o çiftçilerimizle bu işe başladık." dedi.

Dört bölümlü tesiste üretimi gerçekleşen ve kadın işçiler tarafından büyük titizlikle paketlenen faydalı böcekler, pazarlara ulaştırılmak üzere kargolanıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı Haber
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı Haber
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli Haber
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı Haber
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit...
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
Korona tedbirlerini hiçe saydılar! Çocuk parkında maskeyi gözlerine takıp körebe oynadılar
Korona tedbirlerini hiçe saydılar! Çocuk parkında maskeyi gözlerine takıp körebe oynadılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri
Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Volkan Bozkır Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Yöş Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Adem Büyük Alper Ulusoy Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: Hatay'da üretip yurt dışına "faydalı böcek" satıyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 11:25:58. #1.14#
title