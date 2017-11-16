Hatay'da Turizm Eylem Planı Hazırlık Toplantısı

Hatay Valisi Erdal Ata başkanlığında, kentin turizm değerlerinin uluslararası bir marka haline getirilmesini sağlamak amacıyla "Turizm Eylem Planı" ön hazırlık toplantısı düzenlendiği bildirildi.





Valilik internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Abdurrahman Melek Toplantı Salonunda, "2017-2023 Hatay İli Turizm Stratejisi ve Eylem Planı" konulu bir sunumun gerçekleştirildiği toplantıda, Vali Ata'nın ilin turizm potansiyelini artıracak projeler hakkında yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.



Toplantıda turizmin bölge kalkınmasına olan katkısına değinen Ata, binlerce yıllık tarih ve kültür birikimiyle eşsiz bir şehir olan Hatay'ın, sayısız doğal güzellikleri ve tarihi değerleriyle turizm konusunda dünyada önemli bir yere sahip olduğuna işaret etti.



Vali Ata, dünya turizm gelirlerinden hak ettikleri payı alabilmek için her türlü gayreti gösterme çabası içinde olacaklarını aktardı.



Toplantıya, Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör ve DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız katıldı.