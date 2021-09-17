Hatay'da traktör römorkuna gizlenmiş 7 tabanca ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da traktör römorkuna gizlenmiş 7 tabanca ele geçirildi

AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Hatay'da traktör römorkuna gizlenmiş 7 tabanca ele geçirildi

Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırında traktör römorkuna gizlenmiş 7 tabanca ele geçirildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırında traktör römorkuna gizlenmiş 7 tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla tabanca geçirileceği bilgisi üzerine Hacıpaşa Mahallesi'nde bir traktörü durdurdu.

Aramada, römork kısmına gizlenmiş 7 tabanca ve bunlara ait 8 şarjör bulundu.

Sürücü M.A. ile traktördeki H.B. gözaltına alındı.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
Antalya'da sokak hayvanlarına mama bırakan aileye saldırı kameraya yansıdı

Antalya'da sokak hayvanlarına mama bırakan aileye saldırı kameraya yansıdı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kylie Jenner Bergen Yıldız Tilbe
Spor Kerem Aktürkoğlu Şenol Güneş Okan Buruk Muslera
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hatay'da traktör römorkuna gizlenmiş 7 tabanca ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 12:46:34. #1.12#