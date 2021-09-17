Hatay'da traktör römorkuna gizlenmiş 7 tabanca ele geçirildi
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırında traktör römorkuna gizlenmiş 7 tabanca ele geçirildi.
Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırında traktör römorkuna gizlenmiş 7 tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla tabanca geçirileceği bilgisi üzerine Hacıpaşa Mahallesi'nde bir traktörü durdurdu.
Aramada, römork kısmına gizlenmiş 7 tabanca ve bunlara ait 8 şarjör bulundu.
Sürücü M.A. ile traktördeki H.B. gözaltına alındı.
AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri