Hatay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Hassa- Gaziantep karayolu Akbez Mahallesi mevkisinde Abdülkadir Aslan yönetimindeki 27 SC 318 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden Süleyman Topal iradesindeki 31 N 4220 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada kamyon sürücüsü Topal olay yerinde hayatını kaybetti, kazada 5'i Suriyeli 6 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.