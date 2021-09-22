Hatay'da tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan koca yaşamını yitirdi
AA / Mustafa Özer - Haberler | Güncel
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tartıştığı karısı tarafından bıçaklandığı ileri sürülen koca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tartıştığı karısı tarafından bıçaklandığı ileri sürülen koca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yeniyurt Mahallesi Mevlana Sokak'taki evlerinde Mehmet S. ile karısı Zeynep Yonca S. arasında tartışma çıktı.
Olayın büyümesi üzerine Zeynep Yonca S, Mehmet S'yi bıçaklayarak yaraladı.
Ağır yaralanan Mehmet S. sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti, Zeynep Yonca S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri