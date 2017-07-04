Suriye Uyruklu Terörist, Üzerindeki Canlı Bomba Yeleği İle Türkiye'ye Girerken Yakalandı

Suriye'den yasadışı yollarla sınırı geçip Türkiye'ye giren K.A. adlı erkek, Hatay'ın Güveççi Mahallesi kırsalına güvenlik güçlerince yakalandı.

1 HAFTADIR İZLENİYORDU

Yaklaşık 1 haftadır Türk güvenlik güçlerinin takibinde olduğu belirtilen K.A.'nın üzerinde yapılan aramada, canlı bomba düzeneği ele geçirildi.

Bombanın cinsi ve miktarı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

ÖRGÜTÜ ARAŞTIRILIYOR

Gözaltına alınan K.A.'nın hangi terör örgütüne üye olduğunu belirlemek için çalışmaların sürdüğü belirtildi.