Hatay'da su kuyusunda insana ait kemikler bulundu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde su kuyusunda insana ait olduğu değerlendirilen, kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde su kuyusunda insana ait olduğu değerlendirilen, kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu.

Yolağzı Mahallesinde uzun süredir kullanılmayan su kuyusunu tadilat etmek isteyen bir vatandaş kuyu içerisindeki kemikleri fark etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri insana ait olduğu bildirilen kemiklerle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan