Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler, cezadan kurtulamadılar

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler, cezadan kurtulamadılar Yasağı ihlal eden 4 kişiye toplam da 14 bin 600 lira para cezası kesildi İçişleri Bakanlığı tarafından 25-28 Aralık tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası, Hatay'ın Antakya ilçesinde yasaklara uymayan 4 kişiye...

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler, cezadan kurtulamadılar

Yasağı ihlal eden 4 kişiye toplam da 14 bin 600 lira para cezası kesildi

HATAY - İçişleri Bakanlığı tarafından 25-28 Aralık tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası, Hatay'ın Antakya ilçesinde yasaklara uymayan 4 kişiye toplam da 14 bin 600 lira para cezası kesildi.

Cuma günü akşam saat 21.00 de başlayıp Pazartesi günü sabah saat 05.00 te sona erecek olan kısıtlamaları araçları ile sokağa çıkarak ihlal eden 4 kişi polis uygulamasına takıldı.

Haklı gerekçe sunamayan 4 şahıs, yapılan kimlik sorgulamasının ardından kişi başına 3 Bin 600 Lira, toplamda 14 bin 600 Lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KARAGÖZ