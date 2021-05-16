Şampiyonluk kutlamalarına izin verilmedi
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Şampiyonluk kutlamalarına izin verilmedi

Anadolu Ajansı / Burhan Ateş - Haberler | Güncel

Hatay'da Beşiktaş taraftarlarının, şampiyonluk kutlaması yapmasına sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle izin verilmedi.

Hatay'da Beşiktaş taraftarlarının, şampiyonluk kutlaması yapmasına sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle izin verilmedi.

Beşiktaş'ın şampiyonluğu ilan etmesinin ardından Hatay'ın Hassa ilçesinde bazı taraftarlar, Girne Mahallesi'nde kutlama yapmak istedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu belirten polis ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında grubun dışarıda kutlama yapmasına izin vermedi.

Polis ekipleri, taraftarlara evlerine dönmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Şampiyonluk kutlamalarına izin verilmedi
Şampiyonluk kutlamalarına izin verilmedi
Şampiyonluk kutlamalarına izin verilmedi
Şampiyonluk kutlamalarına izin verilmedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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