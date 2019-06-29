Hatay'da silahlı kavga: 1 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Barbaros Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada Mustafa K. vurularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Mustafa K. ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA