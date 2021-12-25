Hatay'da şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu - Haberler
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Hatay'da şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu

Hatay'da şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu
AA / Burhan Ateş - Haberler | Güncel

Hatay'ın Hassa ilçesinde şehitler adına hatıra ormanı oluşturuldu.

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HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde şehitler adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte şehit ve gaziler için hatıra ormanına 500 çam fidanı dikildi.

Şehitler için dua edilen fidan dikim törenine, şehit ailelerinin yanı sıra AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, askeri ve mülki erkan, kamu kurum müdürleri ve öğrenciler de katıldı.

Hatay'da şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu

Hatay'da şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu

Hatay'da şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu

Hatay'da şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu

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AA / Burhan Ateş - Son Dakika Haberleri

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