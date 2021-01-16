Hatay'da sazlıkta yangın
16.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:38
Hatay'da Samandağ ilçesinde sazlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'da Samandağ ilçesinde sazlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kapısuyu Mahallesi'nde sazlıktan dumanların çıktığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Elektik tellerinden çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli