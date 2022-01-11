Hatay'da şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Hatay'da şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

Hatay'da şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı
AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Hatay'ın Antakya ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 AOH 67 plakalı minibüs, Antakya- Altınözü karayolu Kuruyer Mahallesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kaza sonucu devrilen minibüste, sürücü ile birlikte araçta bulunan Güldane S. ve Mehmet S. yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri

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