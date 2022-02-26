Hatay'da sahte banknotlarla yakalanan zanlı gözaltına alındı - Haberler

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Hatay'da sahte banknotlarla yakalanan zanlı gözaltına alındı

AA, Lale Köklü Karagöz - Güncel
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Hatay'da sahte banknotlarla yakalanan zanlı gözaltına alındı

Hatay'da, üst aramasında sahte banknotlar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'da, üst aramasında sahte banknotlar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi Akçay Sokak'ta yürüyen B.Y'yi şüphe üzerine durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında, 100 liralık 59 ve 50 liralık bir banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.Y. emniyete götürüldü.

AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

Antakya, Polis, Hatay, Güncel, Haberler

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