Sağlık personelini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
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Sağlık personelini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

28.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:49

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Afrin'de görevli sağlık personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Afrin'de görevli sağlık personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan sağlıkçıları taşıyan minibüs, Reyhanlı-Kırıkhan kara yolu Akpınar Mahallesi kavşağı yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan ve hastaneye kaldırılan yaralılardan tıbbi laboratuvar teknisyeni Durmuş Ayyıldız, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda meydana gelen üzücü trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanına Allah'tan rahmet, sağlık camiasına başsağlığı diliyorum. Yaralanan vefakar sağlık çalışanlarımıza da acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Sağlık personelini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Sağlık personelini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Sağlık personelini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Sağlık personelini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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