Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki baba oğul hayatını kaybetti
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Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki baba oğul hayatını kaybetti

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki baba oğul hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Burhan Ateş - Haberler | Güncel

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada baba oğul hayatını kaybetti.

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada baba oğul hayatını kaybetti.

Furkan A'nın kullandığı 31 ABV 497 plakalı otomobil, Hassa-Gaziantep kara yolu Girne Mahallesi Ardıçlı kavşağında Erdal Aşık (28) idaresindeki 31 APY 45 plakalı motosikletle çarpıştı.

Sürücü Erdal Aşık ağır yaralandı, motosikletteki babası Ahmet Aşık (55) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Sağlık ekiplerince Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Furkan A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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