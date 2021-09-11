Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
AA / Burhan Ateş - Haberler | Güncel
Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Serkan Baş'ın kullandığı 31 AAT 993 plakalı motosiklet, Gaziantep-Hassa kara yolu Haydarlar Kavşağı'nda, Ahmet D. idaresindeki 31 ABF 821 plakalı otomobille çarpıştı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrollerde, motosiklet sürücüsü Baş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Serkan Baş'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Hassa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.