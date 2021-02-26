Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
26.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:10
Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Hassa-Gaziantep kara yolu Girne Mahallesi mevkisinde Ö.D'nin kullandığı 31 ADN 956 plakalı otomobil ile A.Y. kontrolündeki motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan A.Y, olay yerine çağrılan ambulansla Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş