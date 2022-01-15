Hatay'da oto hırsızlığı şebekesi çökertildi - Haberler
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Hatay'da oto hırsızlığı şebekesi çökertildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'da oto hırsızlığı şebekesi çökertildi Şebeke üyesi 7 hırsızlık zanlısı, Kayseri'den çalınan otomobili sanayi sitesinde parçalarken suçüstü yakalandı Kayseri'den çaldıkları aracı Hatay'da parçalayan 7 oto hırsızlığı şebekesi üyesi 7 zanlı, suç üstü yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Hatay'da oto hırsızlığı şebekesi çökertildi

Şebeke üyesi 7 hırsızlık zanlısı, Kayseri'den çalınan otomobili sanayi sitesinde parçalarken suçüstü yakalandı

HATAY - Kayseri'den çaldıkları aracı Hatay'da parçalayan 7 oto hırsızlığı şebekesi üyesi 7 zanlı, suç üstü yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'de yaşanan oto hırsızlığı olayı ile ilgili yaptığı çalışmalar kapsamında şüphelileri B.Ö., M.Y., D.K., İ.M., E.A., H.M. ve O K. olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, 7 şüpheliden 5'ini sanayi içerisinde bulunan bir oto elektrikçide gözaltına aldı.

İş yerinde yapılan aramada çalıntı araca ait plakalar bulunması üzerine ekipler, çalıntı aracı da İskenderun Dumlupınar Mahallesi'nde ele geçirdi. Ayrıca 3 ayrı adreste yapılan aramada da 2 adet sahte plaka, 2 adet farklı araçlara ait motor bloku, 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerden B.Ö. ile O.K sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken İ.M. E.A., D.A., M.H ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'da oto hırsızlığı şebekesi çökertildi

Hatay'da oto hırsızlığı şebekesi çökertildi

Hatay'da oto hırsızlığı şebekesi çökertildi

İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz - Son Dakika Haberleri
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Hatay'da oto hırsızlığı şebekesi çökertildi Şebeke üyesi 7 hırsızlık zanlısı, Kayseri'den çalınan otomobili sanayi sitesinde parçalarken suçüstü yakalandı Kayseri'den çaldıkları aracı Hatay'da parçalayan 7 oto hırsızlığı şebekesi üyesi 7 zanlı, suç üstü yakalandı.

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