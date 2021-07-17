Hatay'da orman yangını üçüncü gün kontrol altına alındı
Hatay'ın Hassa ilçesi yakınlarında Amanos dağlarında iki ayrı noktada çıkan orman yangını, üçüncü günü kontrol altına alındı.
Hatay'ın Hassa ilçesi yakınlarında Amanos dağlarında iki ayrı noktada çıkan orman yangını, üçüncü günü kontrol altına alındı.
Sabahın erken saatlerinden bu yana devam eden söndürme çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmalarının başladığı bildirilirken bölgede yaklaşık 200 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı