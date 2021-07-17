Hatay'da orman yangını üçüncü gün kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da orman yangını üçüncü gün kontrol altına alındı

Hatay'da orman yangını üçüncü gün kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Hassa ilçesi yakınlarında Amanos dağlarında iki ayrı noktada çıkan orman yangını, üçüncü günü kontrol altına alındı.

Hatay'ın Hassa ilçesi yakınlarında Amanos dağlarında iki ayrı noktada çıkan orman yangını, üçüncü günü kontrol altına alındı.

Sabahın erken saatlerinden bu yana devam eden söndürme çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmalarının başladığı bildirilirken bölgede yaklaşık 200 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. - HATAY

Hatay'da orman yangını üçüncü gün kontrol altına alındı
Hatay'da orman yangını üçüncü gün kontrol altına alındı
Hatay'da orman yangını üçüncü gün kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kabus günleri akla geldi! Hatay'ın iki ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Kabus günleri akla geldi! Hatay'ın iki ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Müge Anlı Emre Altuğ Hande Erçel
Spor Balotelli Mesut Özil Mustafa Er Burak Elmas Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da orman yangını üçüncü gün kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 11:58:22. #1.15#

title