Hatay'da orman yangını

18.08.2019 19:40

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karlısu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına helikopter, 6 arazöz ve 3 su tankıyla müdahale edildi.

Yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğü yangın, hava ve karadan süren müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA