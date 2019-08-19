Hatay'da motosiklet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, babası yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, babası yaralandı.
Salih Koca'nın (24) kullandığı motosiklet, Kocadüz Yaylası'nda şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile aynı motosikletteki babası Saim Koca (50), 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.