Hatay'da minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

AA / Mustafa Özer - Haberler | Güncel
Hatay'da minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde minibüsle otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde minibüsle otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kışlalar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, C.E. idaresindeki 01 BH 886 plakalı otomobil ile A.T.K. yönetimindeki 61 PF 990 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan P.V. yaralandı.

P.V, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Ertuğrul Gazi Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Mehmet Erdem Acun Ilıcalı Amelia Hamlin Kenan İmirzalıoğlu
Spor Okan Buruk Arda Turan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hatay'da minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 09:22:35. #1.17#