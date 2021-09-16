Hatay'da minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
AA / Mustafa Özer - Haberler | Güncel
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde minibüsle otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde minibüsle otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kışlalar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, C.E. idaresindeki 01 BH 886 plakalı otomobil ile A.T.K. yönetimindeki 61 PF 990 plakalı minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan P.V. yaralandı.
P.V, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri