Hatay'da minibüs, şarampole devrildi: 3 asker yaralı
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Hatay'da minibüs, şarampole devrildi: 3 asker yaralı

Hatay'da minibüs, şarampole devrildi: 3 asker yaralı
Demirören Haber Ajansı / Kasım NARCI - Haberler | Güncel

HATAY'ın Hassa ilçesinde, askerlerin taşındığı minibüs, şarampole yuvarlandı.

HATAY'ın Hassa ilçesinde, askerlerin taşındığı minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 3 asker, hastaneye kaldırıldı. 

Kaza, öğle saatlerinde, Hassa-Gaziantep kara yolunun Güzelce mevkisinde meydana geldi. Askerlerin taşındığı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 asker, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Hatay'da minibüs, şarampole devrildi: 3 asker yaralı
Hatay'da minibüs, şarampole devrildi: 3 asker yaralı
Hatay'da minibüs, şarampole devrildi: 3 asker yaralı
Hatay'da minibüs, şarampole devrildi: 3 asker yaralı
Hatay'da minibüs, şarampole devrildi: 3 asker yaralı
Hatay'da minibüs, şarampole devrildi: 3 asker yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kasım NARCI

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