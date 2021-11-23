Hatay'da mesai arkadaşının kullandığı kamyonun altında kalan işçi öldü - Haberler
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Hatay'da mesai arkadaşının kullandığı kamyonun altında kalan işçi öldü

AA / Şenol Urman - Haberler | Güncel
Hatay'da mesai arkadaşının kullandığı kamyonun altında kalan işçi öldü

Hatay'ın Payas ilçesinde, yol bakım çalışması sırasında kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde, yol bakım çalışması sırasında kamyonun altında kalan İşçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İskenderun-Payas kara yolunda yol bakım çalışması sırasında işçi H.A.A. (55), mesai arkadaşı A.G'nin (48) kullandığı 31 AFK 926 plakalı kamyonun hareket etmesi sonucu altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, H.A.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İşçinin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı, sürücü A.G. gözaltına alındı.

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AA / Şenol Urman - Son Dakika Haberleri

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