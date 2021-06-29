Hatay'da mankenler 2021 yılının gelinliklerini tanıttı
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Hatay'da mankenler 2021 yılının gelinliklerini tanıttı

Hatay'da mankenler 2021 yılının gelinliklerini tanıttı
Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Haberler | Güncel

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir gelinlik tasarım firması, dünyanın değişik ülkelerinden mankenlerle kentin farklı noktaları ile Arsuz ve Payas'ta 2021 yaz sezonu gelinlik modellerinin tanıtım çekimlerini yaptı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir gelinlik tasarım firması, dünyanın değişik ülkelerinden mankenlerle kentin farklı noktaları ile Arsuz ve Payas'ta 2021 yaz sezonu gelinlik modellerinin tanıtım çekimlerini yaptı.

İskenderunlu tasarımcı Neslihan Zebun tarafından hazırlanan 2021 yılı yaz sezonu gelinlik modelleri, birbirinden farklı ülkelerden davet edilen tam 16 manken üzerinde görücüye çıkartıldı. Koronavirüs pandemi sürecinin son pazar kısıtlamasında vatandaşların izleme fırsatı bulamadığı tanıtım çekimleri, İskenderun, Arsuz ve Payas'ın farklı notalarında yapıldı. Moda tasarım şov tanıtımına katılan mankenler, İskenderun sahilinde iskelenin üzerini podyum olarak kullandı. Birbirinden farklı tasarım gelinlikleri ilk kez giyen mankenler izleyici yerine tanıtım çekimi yapılan kameralara poz verdi.

ÇEKİMLER TAMAMLANDIBirçok ülkeden katılan mankenler, Arsuz'un Karaağaç Sahili'nde gün batımı manzarasında kumsalda dalga sesleri arasında çekimlere devam etti. İskenderunlu tasarımcı Neslihan Zebun, tasırımlarını yaptığı gelinliklerin tanıtımının yanı sıra Hatay'ın da tanıtımı amacıyla dijital ortamda sunulacak defile ile gelinliklerin tanıtılacağını belirterek, "Dünaynın dört bir yanından tasarımlara göre seçilen mankenler 2021 yılının kreasyonlarını tanıttılar. Payas'ta başlayan ve İskenderun'da Karaağaç'ta devam eden çekimler Arsuz 'da tamamlandı. Umarım amacımıza ulaştık" dedi.

Hatay'da mankenler 2021 yılının gelinliklerini tanıttı
Hatay'da mankenler 2021 yılının gelinliklerini tanıttı
Hatay'da mankenler 2021 yılının gelinliklerini tanıttı
Hatay'da mankenler 2021 yılının gelinliklerini tanıttı
Hatay'da mankenler 2021 yılının gelinliklerini tanıttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ

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