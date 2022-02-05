Hatay'da lise arkadaşları 31 yıl sonra yeniden buluştu - Haberler
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Hatay'da lise arkadaşları 31 yıl sonra yeniden buluştu

AA, Cem Genco - Güncel
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Hatay'da lise arkadaşları 31 yıl sonra yeniden buluştu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 1991 yılında liseden mezun olan arkadaş grubu, yıllar sonra bir araya gelerek anılarını tazeledi.

GAZİANTEP (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 1991 yılında liseden mezun olan arkadaş grubu, yıllar sonra bir araya gelerek anılarını tazeledi.

Reyhanlı Lisesi'nden 31 yıl önce mezun olanlar için belediyenin sosyal tesislerinde buluşma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe İstanbul, Gaziantep, Sivas, Malatya, Konya'dan katılan 40 kişi, uzun yıllar sonra bir araya gelmenin sevincini yaşadı.

Buluşmayı organize eden Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Şanverdi, AA muhabirine, 31 yıl sonra sınıf arkadaşlarıyla görüştüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Etkinliği geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Şanverdi, "Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan sınıf arkadaşlarımızla yeniden görüşmek çok anlamlı oldu. Bundan sonra bu buluşmaları sık sık tekrar edeceğiz. Akademisyen, doktor, iş insanı ve esnaf gibi farklı meslek gruplarından 40 sınıf arkadaşımızla yaptığımız bu anlamlı buluşmayı farklı zamanlarda ailelerle de yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

AA / Cem Genco - Güncel

Gaziantep, İstanbul, Malatya, Hatay, Güncel, Haber

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