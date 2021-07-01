Hatay'da lastiği patlayan tır kamyona çarptı
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Hatay'da lastiği patlayan tır kamyona çarptı

Hatay'da lastiği patlayan tır kamyona çarptı
Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Güncel

Hatay'da, lastiği patlayan tırla kamyonun çarpıştığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.

Hatay'da, lastiği patlayan tırla kamyonun çarpıştığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Dörtyol ilçesi Toprakkale-İskenderun Otoyolunda, Besim Mercan yönetimindekİ 27 AAD 610 plakalı klinker yüklü tırın lastiği patladıktan sonra, aynı istikamette ilerleyen Ramazan Çelik yönetimindeki 31 AAP 427 plakalı kamyona çarptı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol çalışmaların ardından yeniden açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

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