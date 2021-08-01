Kurulan antika pazarı yoğun ilgi gördü
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Kurulan antika pazarı yoğun ilgi gördü

Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kurulan antika pazarı ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kurulan antika pazarı ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi koordinesinde Milli İrade Parkı'nda kurulan pazara, antika satıcıları ve tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

Pazarda, eski köy yaşantılarında kullanılan kap-kacaklar, saatler, radyo ve televizyonlar, fotoğraf makineleri ve eski dönemde kullanılan ev eşyaları satışa sunuldu.

Antika satıcılarından Osman Aracı, AA muhabirine, ilgi gördüklerini ve bunun kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Antika tutkunu Nazlı Karbuz da pazarı çok beğendiğini belirterek herkesi ziyarete davet etti.

Pazar, her hafta pazar günü aynı yerde kurulmaya devam edecek.

Kurulan antika pazarı yoğun ilgi gördü
Kurulan antika pazarı yoğun ilgi gördü
Kurulan antika pazarı yoğun ilgi gördü
Kurulan antika pazarı yoğun ilgi gördü
Kurulan antika pazarı yoğun ilgi gördü
Kurulan antika pazarı yoğun ilgi gördü
Kurulan antika pazarı yoğun ilgi gördü
Kurulan antika pazarı yoğun ilgi gördü
Kurulan antika pazarı yoğun ilgi gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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