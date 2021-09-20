Hatay'da kullandığı traktör devrilen çocuk yaşamını yitirdi
AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel
Hatay'ın Altınözü ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
N.K. (14) idaresindeki 31 ZA 893 plakalı traktör, Altınkaya Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altında kalarak ağır yaralanan N.K, ambulansla kaldırıldığı Altınözü Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri