Hatay'da koruma altındaki karacayı avlayan kişiye 8 bin 924 lira ceza - Haberler
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Hatay'da koruma altındaki karacayı avlayan kişiye 8 bin 924 lira ceza

AA / Mustafa Özer - Haberler | Güncel
Hatay'da koruma altındaki karacayı avlayan kişiye 8 bin 924 lira ceza

Hatay'ın Arsuz ilçesinde koruma altındaki yaban hayvanlarından karacayı avlayan kişiye 8 bin 924 lira ceza uygulandı.

ARSUZ, HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde koruma altındaki yaban hayvanlarından karacayı avlayan kişiye 8 bin 924 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Dörtyol Şefliğince, Arsuz ilçesi Kozaklı Mahallesi'nde bir kişinin kaçak olarak avlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Dağlık alanda bir ahırda arama yapan ekipler, derisi yüzülmüş şekilde koruma altında olan bir karaca buldu.

Karacayı tüfekle vurduğu belirlenen kaçak avcıya 8 bin 924 lira ceza verildi.

Avcının, haznesi iki fişekle sınırlandırılmayan tüfeğine de el konuldu.

AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri
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