Hatay'da kontrolden çıkarak zeytin bahçesine giren tırın sürücüsü yaralandı
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Hatay'da kontrolden çıkarak zeytin bahçesine giren tırın sürücüsü yaralandı

15.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:42
Hatay'da kontrolden çıkarak zeytin bahçesine giren tırın sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde kontrolden çıkarak zeytin bahçesine giren tırın sürücüsü yaralandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde kontrolden çıkarak zeytin bahçesine giren tırın sürücüsü yaralandı.

S.A. yönetimindeki 31 ABM 74 plakalı tır, Hassa-Gaziantep kara yolu Aktepe Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak zeytin bahçesine girdi.

Ağaçlara çarparak durabilen tırda hasar oluşurken sürücü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan tır sürücüsünü Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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