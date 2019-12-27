Hatay'da kontrolden çıkan tır evin bahçesine devrildi
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Hatay'da kontrolden çıkan tır evin bahçesine devrildi

Hatay'ın Belen ilçesinde kontrolden çıkan tır, evin bahçesine girerek devrildi.

27.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:51
Hatay'da kontrolden çıkan tır evin bahçesine devrildi

'ın ilçesinde kontrolden çıkan tır, evin bahçesine girerek devrildi.

Besalet Muratoğlu'nun kullandığı 06 SGB 68 plakalı tır, Çırtıman Kavşağı'nda kayarak kontrolden çıktı.

Savrulan tır, yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra bariyerleri aşarak şarampoldeki bir evin bahçesine devrildi.

Kazada, tır ve evin bahçesindeki motosiklette hasar oluştu.

Kaza nedeniyle kapanan yol, tırın çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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