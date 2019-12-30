Hatay'da kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralı
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Hatay'da kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde maydanoz yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

30.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:29
Hatay'da kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralı

'ın ilçesinde maydanoz yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Dörtyol Adana Tem Otoyolu Kuzuculu Kantarı yakınlarında meydana gelen kazada, (55) idaresindeki 31 AAN 953 plakalı maydanoz yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tır şoförü Yusuf Turan ile kamyonda yolcu olarak bulunan Adil Başlı (75) yaralandı. Tırın yan yattığını gören diğer sürücülerin vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı.


Polis ekipleri ise kazanın yaşandığı yolda güvenlik önlemleri aldı. Yan yatan tır olay yerine çağrılan vinç yardımıyla kaldırılırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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