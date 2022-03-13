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Hatay'da kar yağışı

İhlas Haber Ajansı - Recep Dağdelen - Güncel
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Hatay'da kar yağışı Hatay'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

YAYLADAĞI, HATAY (İHA) - Hatay'da kar yağışı

HATAY - Hatay'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı Antakya, Yayladağı, Reyhanlı, Altınözü, Defne, Belen ve Kırıkhan ilçelerinde etkili oldu.

İlçeler arasında aşırı yağan kar, yolların kapanmasına neden oldu. Yollarda önlemlerini arttıran trafik ekipleri sürücüleri zincir takmaları ve dikkatli gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Belediye ekipleri yollarda biriken kar birikintilerini gün boyunca temizleme çalışmasını sürdürdü.

Hatay'da kar yağışı

Hatay'da kar yağışı

Hatay'da kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen - Güncel

Yayladağı, Altınözü, Hatay, kar, Güncel, Haberler

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