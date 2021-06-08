Hatay'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Hatay'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Hatay'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hassa çevre yolunda meydana gelen kazada, Ardıçlı Mahallesi yönüne giden Resul Kara'nın (26) kullandığı 31 U 9846 plakalı otomobil, Sugediği Mahallesinden gelen Abdullah Çupur (34) idaresindeki 42 RH 653 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile kamyonette yolcu olarak bulunan Mustafa Çupur (19) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HATAY

Hatay'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Hatay'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Hatay'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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