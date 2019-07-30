Hatay'da kadınların zaferi

Hatay'ın Erzin ilçesinde eylem yapan kadınlar, mahalle içerisinden geçen ve hayatı olumsuz etkileyen hafriyat kamyonlarının güzergahını değiştirdi.

Turunçlu Mahallesi'nde dün başlayan kadınların yol kapatma eylemi, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle daha da gerginliğe yol açtı. Olaya el koyan Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, taş ocağı firması yetkilisi ve mahallenin ileri gelenleriyle bir toplantı yaptı. Toplantıda, hafriyat kamyonları için yeni bir yol çalışması yapılması için karar alındı. Ayrıca yol yapılıncaya kadar da hafriyat taşınması işlemi durduruldu.

Mahalle halkı adına açıklama yapan Rabia Gün, "Mahallemizden ağır tonajlı araçların geçmesi hem burada yaşayan insanlara hem de çevreye büyük zarar vermekteydi. Taşıma firmasını defalarca ikaz ettik ve bizi dinleyen olmadı. Bizde mahalle kadınları olarak bu olumsuzluğa bir son vermek için yolu trafiğe kapatarak kamyonların geçişlerini engelledik. 2 gündür devam eden bu mücadele olumlu bir şekilde sonuçlandı. Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğu, Hatay Büyükşehir Ulaştırma Daire Başkanlığı yetkilisi, mahalle temsilcileri ve taş ocağı kiralaması yapan taş ocağı yetkilileriyle yapılan toplantı taşıma için ikinci bir alternatif yol yapılana kadar ağır tonajlı araçların geçişi engellendiği haberini aldık. Bu karar bizim ne kadar haklı olduğumuzu ortaya çıkardı. Sesimize kayıtsız kalmayan yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.

Açıklamanın ardından 2 gündür oturma eylemi yapanlar yolu trafiğe açtılar. - HATAY

Kaynak: İHA