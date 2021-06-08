İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Güncel

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Oğuzhan Özdemir idaresindeki 34 CDA 622 plakalı otomobil, Numune Evler Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 80 HF 825 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 34 CDA 622 plakalı araçta bulunan Sevil Öncü yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

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