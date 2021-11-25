Hatay'da Gazeluşağı ve Arpalıuşağı göletlerinin ihalesi yapıldı - Haberler
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Hatay'da Gazeluşağı ve Arpalıuşağı göletlerinin ihalesi yapıldı

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel
Hatay'da Gazeluşağı ve Arpalıuşağı göletlerinin ihalesi yapıldı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın Hassa ilçesindeki Gazeluşağı ve Arpalıuşağı göletlerinin ihale edildiğinin müjdesini verdi.

HATAY (AA) - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın Hassa ilçesindeki Gazeluşağı ve Arpalıuşağı göletlerinin ihale edildiğinin müjdesini verdi.

Yayman, yaptığı açıklamada, ihalesi yapılan iki göletin hayırlı olmasını diledi.

Bu projeleri yakından takip ettiklerini belirten Yayman, şöyle devam etti:

"Uzun zamandır bu dile getiriliyordu, herkes konuştu. Çok şükür Allah'ıma, bugün bu iki hayati öneme sahip göletimiz ihale edildi. Hassa'mıza, Hatay'ımıza hayırlı uğurlu olsun, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Müjdeler vermeye devam edeceğiz. Hep söylüyoruz; 'yaparsa AK Parti yapar', Hatay her şeyin en iyisine layıktır."

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