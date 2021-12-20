Hatay'da fuhuş operasyonu: 18 gözaltı - Haberler
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Hatay'da fuhuş operasyonu: 18 gözaltı

Hatay'da fuhuş operasyonu: 18 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

HATAY'ın 4 ilçesindeki 16 adrese, polis ekiplerince eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda; 18 kişi gözaltına alındı, 12 kadın da kurtarıldı.

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HATAY'ın 4 ilçesindeki 16 adrese, polis ekiplerince eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda; 18 kişi gözaltına alındı, 12 kadın da kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'fuhuş yapmak', 'fuhşa aracılık ve yer temin etmek' suçları kapsamında; İskenderun, Belen, Payas ve Arsuz'daki 16 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda, 18 kişi gözaltına alınırken, 12 kadın da kurtarıldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, aranan 1 kişi yakalandı; suça konu Türk lirası, dolar ve Özbek parası da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edildiği belirtildi.


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Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Son Dakika Haberleri

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