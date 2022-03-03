Hatay'da fırtına elektrik ve telefon direklerini devirip, ağaçları kökünden söktü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da fırtına elektrik ve telefon direklerini devirip, ağaçları kökünden söktü

Demirören Haber Ajansı, İzzet Nazlı - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'da fırtına elektrik ve telefon direklerini devirip, ağaçları kökünden söktü

HATAY'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

HATAY'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kökünden sökülen ağaçlar ve çatılardan uçan demir parçaları park halindeki otomobillerin üstüne düştü. Bazı noktalarda ise elektrik ve telefon direkleri devrildi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Antakya ve Defne ilçesindeki birçok mahallede bazı ağaçlar kökünden koptu. Park halindeki araçların üzerine düşen ağaç, elektrik ve telefon direkleri hasara yol açtı. Devrilen ağaçlar, belediye ekiplerince kaldırıldı. Defne ilçesi Gündüz Caddesi'nde devrilen bir ağaç nedeniyle trafik aksarken, Gümüşgöze Mahallesi'nde yola devrilen bir ağacın dalları ise vatandaşlar tarafından kaldırıldı.


Hatay'da fırtına elektrik ve telefon direklerini devirip, ağaçları kökünden söktü

Hatay'da fırtına elektrik ve telefon direklerini devirip, ağaçları kökünden söktü

Hatay'da fırtına elektrik ve telefon direklerini devirip, ağaçları kökünden söktü

Hatay'da fırtına elektrik ve telefon direklerini devirip, ağaçları kökünden söktü

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Güncel

Fırtına, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title