Evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cenazesi aileye teslim edildi - Haberler
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Evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cenazesi aileye teslim edildi

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evlerinde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından aile üyelerince teslim alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evlerinde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından aile üyelerince teslim alındı.

Denizciler Mahallesi'ndeki evlerinde ölü bulunan Aynur Mert (41) ile çocukları Aleyna (16) ve Ahmet Ali'nin (14), Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Aynur Mert'in babası Osman Karahasan, kızı ve 2 torununun cenazesini yakınlarıyla adli tıp morgundan teslim aldı.

Cenaze nakil aracına bırakılan anne ve çocuklarının cenazesi toprağa verilmek üzere Osmaniye'ye götürüldü.

Denizciler Mahallesi'nde yaşayan anne ve 2 çocuğundan haber alamayan yakınları dün polisi aramış, ekipler evde anne ve 2 çocuğunun cesedini bulmuştu. Şüpheli baba Turgay Mert, Osmaniye'de saklandığı adreste bugün gözaltına alınmıştı.

Evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cenazesi aileye teslim edildi

Evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cenazesi aileye teslim edildi

Evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cenazesi aileye teslim edildi

Evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cenazesi aileye teslim edildi

Evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cenazesi aileye teslim edildi

Evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cenazesi aileye teslim edildi
AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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