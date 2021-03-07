Son dakika haberleri... Hatay'da evde çıkan yangında ikiz kardeşler can verdi
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Son dakika haberleri... Hatay'da evde çıkan yangında ikiz kardeşler can verdi

07.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:35

Edinilen son dakika haberine göre Hatay'da evde çıkan yangında ikiz kardeşler can verdiHATAY'da bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 2 yaşındaki ikiz kardeşler İnci ve Eleday Erek hayatını kaybetti, yaralanan anne Nazlı Erek (25) ile oğlu İbrahim Erek (3) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da evde çıkan yangında ikiz kardeşler can verdi

HATAY'da bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 2 yaşındaki ikiz kardeşler İnci ve Eleday Erek hayatını kaybetti, yaralanan anne Nazlı Erek (25) ile oğlu İbrahim Erek (3) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi Sencari Caddesi'ndeki iki katlı bir evin üst katında meydana geldi. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangında alevler kısa sürede evi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlk ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken evde ikiz kardeşler İnci ve Eleday Erek'in cansız bedenine ulaşıldı. Yangında yaralanan anne Nazlı ile oğlu İbrahim Erek, ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, Nazlı Erek'in eşi ve çocuklarının babası Ali Erek'in yurt dışında çalıştığı öğrenildi.

Son dakika haberleri... Hatay'da evde çıkan yangında ikiz kardeşler can verdi
Son dakika haberleri... Hatay'da evde çıkan yangında ikiz kardeşler can verdi
Son dakika haberleri... Hatay'da evde çıkan yangında ikiz kardeşler can verdi
Son dakika haberleri... Hatay'da evde çıkan yangında ikiz kardeşler can verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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