Hatay'da eşi ve 2 çocuğunu boğan eski uzman çavuşun, oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
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Hatay'da eşi ve 2 çocuğunu boğan eski uzman çavuşun, oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı

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Hatay'da eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldürdüğünü itiraf eden eski uzman çavuş Turgay Mert, geçtiğimiz günlerce tutuklandı. Eşi ve çocuğuyla hiçbir sorunu olmadığını ifade eden Mert, intihar etmeyi düşündüğünü ve ailesine bakacak kimsesi olmadığını düşündüğünü için böyle bir şey yaptığını söyledi. Öte yandan, Mert'in oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ikilinin mutlu bir şekilde yemek yediği görülüyor.

İskenderun'un Denizciler Mahallesi'nde Anne Aynur Mert (41) ve çocukları Aleyna Mert (16), Ahmet Ali Mert'in (14) cansız bedenleri bulunmuş ve baş şüpheli olan baba Turgay Mert ise polisin düzenlediği operasyonla saklandığı adreste gözaltına alınmıştı. Olay günü, önce eşi Aynur ve oğlu Ahmet Ali'yi boğarak öldürdüğünü anlatan Turgay Mert'in, okulda olan kızı Aleyna'yı beklediğini, eve geldiğinde onu da boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Şüpheli baba Turgay Mert'in, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ARKASINDA 7 SAYFALIK MEKTUP BIRAKTI

Turgay Mert'in ifadesinde, eşi ve çocuklarıyla sorununu olmadığını, onlara bakacak kimse olamayacağı düşüncesiyle öldürdüğünü ve Osmaniye'de hap içerek intihara kalkıştığını söylediği öğrenildi. Mert'in cinayeti işlediği evine 7 sayfalık not bıraktığı, notta meslekte mobbing gördüğü için psikolojisinin bozuk olduğunu bu yüzden bunalıma girdiğini yazdığı öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre öte yandan Mert'in oğlu Ali ile birlikte yemek yediği son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde baba-oğulun birlikte arabanın üstünde mutlu bir şekilde yemek yediği görülüyor.

Hatay'da eşi ve 2 çocuğunu boğan eski uzman çavuşun, oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı
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