'Dur' ihtarına uymayan araçtan polise ateş açıldı: 3'ü polis, 4 kişi yaralandı - Haberler
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'Dur' ihtarına uymayan araçtan polise ateş açıldı: 3'ü polis, 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

'Dur' ihtarına uymayan araçtan polise ateş açıldı: 3'ü polis, 4 kişi yaralandı Hatay'da dur ihtarına uymayan araçtan polise ateş açıldı 3 polis 1 vatandaş yaralandı.

'Dur' ihtarına uymayan araçtan polise ateş açıldı: 3'ü polis, 4 kişi yaralandı

HATAY - Hatay'da dur ihtarına uymayan araçtan polise ateş açıldı 3 polis 1 vatandaş yaralandı.

Hatay'da uygulama yapan polislere, 'dur' ihtarına uymayan araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 3'ü polis, 4 kişi yaralanırken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Antakya ilçesinde saat 21: 00 sularında meydana gelen olayda, Şükrü Balcı caddesinde Asayiş uygulaması yapan polisler şüpheli gördükleri aracı durdurmak istedi araç içerisinde bulunan şahıslar polise ateşle karşılık verdi.

Araç içerisinden ateş ederek kaçan zanlılar kovalama boyunca pompalı tüfekle ateş ederek 3 polisin 1 vatandaşın yaralanmasına sebep oldu.

Polisin kovalama sonucunda kaçtıkları aracı Antakya Reyhanlı karayolunda boş araziye bırakarak kaçan zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.

'Dur' ihtarına uymayan araçtan polise ateş açıldı: 3'ü polis, 4 kişi yaralandı

'Dur' ihtarına uymayan araçtan polise ateş açıldı: 3'ü polis, 4 kişi yaralandı

'Dur' ihtarına uymayan araçtan polise ateş açıldı: 3'ü polis, 4 kişi yaralandı

'Dur' ihtarına uymayan araçtan polise ateş açıldı: 3'ü polis, 4 kişi yaralandı

'Dur' ihtarına uymayan araçtan polise ateş açıldı: 3'ü polis, 4 kişi yaralandı

'Dur' ihtarına uymayan araçtan polise ateş açıldı: 3'ü polis, 4 kişi yaralandı

'Dur' ihtarına uymayan araçtan polise ateş açıldı: 3'ü polis, 4 kişi yaralandı

'Dur' ihtarına uymayan araçtan polise ateş açıldı: 3'ü polis, 4 kişi yaralandı

'Dur' ihtarına uymayan araçtan polise ateş açıldı: 3'ü polis, 4 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz - Son Dakika Haberleri
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