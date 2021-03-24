Hatay'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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Hatay'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

24.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:06
Hatay'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

H.S. yönetimindeki 21 FY 768 plakalı traktör, Karacağıl mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü H.S, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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