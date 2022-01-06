Hatay'da, devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da, devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı

Hatay'da, devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Soyer - Haberler | Güncel

HATAY'ın Erzin ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen çimento hammaddesi yüklü TIR'ın sürücüsü İsmail Esin (30), yaralandı.

HATAY'ın Erzin ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen çimento hammaddesi yüklü TIR'ın sürücüsü İsmail Esin (30), yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Mahmutlu Mahallesi E5 Karayolunda meydana geldi. İsmail Esin yönetimindeki 31 KGS 47 plakalı çimento hammaddesi taşıyan TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. TIR'ın dorsesinden yola saçılan çimento hammaddesi nedeniyle yol, trafiğe kapandı. Belediye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren temizleme çalışması ve TIR'ın çekilmesinin ardından kapanan yol, yeniden trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Hatay'da, devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı

Hatay'da, devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı

Lise öğrencilerinin kavgasına veliler de dahil oldu

Lise öğrencilerinin kavgasına veliler de dahil oldu

 EMEKLİ ASTSUBAY, 'PARK' KAVGASINDA KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ

EMEKLİ ASTSUBAY, 'PARK' KAVGASINDA KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ

 Son dakika haber: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmalarına operasyon

Son dakika haber: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmalarına operasyon

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Soyer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title