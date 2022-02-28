Hatay'da devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
AA, Mustafa Özer - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde elektrikli bisiklettin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
DÖRTYOL, HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde elektrikli bisiklettin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Ş.E.H'nin (16) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı'nda çukura düşerek devrildi.
Elektrikli bisikletin altında kalarak yaralanan sürücü, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Mustafa Özer - Güncel