Hatay'da devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Hatay'da devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

AA, Mustafa Özer - Güncel
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Hatay'da devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde elektrikli bisiklettin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

DÖRTYOL, HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde elektrikli bisiklettin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ş.E.H'nin (16) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı'nda çukura düşerek devrildi.

Elektrikli bisikletin altında kalarak yaralanan sürücü, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mustafa Özer - Güncel

Bisiklet, Dörtyol, Bayram, Hatay, Güncel, Haberler

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