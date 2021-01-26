Hatay'da çıkan yangında iş yeri zarar gördü
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Hatay'da çıkan yangında iş yeri zarar gördü

26.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:35
Hatay'da çıkan yangında iş yeri zarar gördü

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan yangında bir bisiklet tamir atölyesi zarar gördü.

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan yangında bir bisiklet tamir atölyesi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, 15 Kasım Mahallesi'ndeki bir bisiklet tamir atölyesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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