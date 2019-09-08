Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

08.09.2019 18:50

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Akbez Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazideki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle hızla ormana yayıldı. Yangına 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankı, 1 dozer ve çok sayıda itfaiye eri müdahalede bulundu. Yangın 2 saatin sonunda güçlükle kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık ormanlık alan, 1 hektarlıkta zeytinlik alan kül olurken, alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA